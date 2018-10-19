بيان من المجلس الرئاسي حول الوصول لاتفاق نهائي حول توحيد المؤسسة العسكرية

ايوان ليبيا – وكالات :

نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الجمعة الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المحادثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد المجلس، في بيان رده حول تصريحات لوسائل إعلام وشخصيات لم يسمها، لكنه وصفها بـ(بوسائل الإعلام والشخصيات التي لا تتبع حكومة الوفاق) أن المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق كانت ولازالت داعمة لمسار توحيد المؤسسة العسكرية، لما له من أهمية في انهاء الانقسام الحالي.

وحذّر المجلس، مما تحمله تلك التصريحات التي اعتبرها (غير مسؤولة) من تداعيات قد تؤثر سلبًا على النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة مستمرة منذ أكثر من عام، والتي لن تساهم إلا في إطالة عمر الأزمة، على حد قوله.

وقال المجلس، إن حكومة الوفاق أعلنت مرارًا أنها لن تحيد عن مبادئها في أن يكون أي اتفاق مبرم ملتزم بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي الليبي، وعلى رأسها مبدأ فصل السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية.

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