فان دايك: لست قلقا على صلاح.. أرقامه مشابهة للموسم الماضي

لا يرى فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول، أن زميله المصري محمد صلاح لا يواجه أزمة كبيرة في المستوى.

صلاح هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، سجل 3 أهداف في 11 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.

وتحدث المدافع الهولندي إلى الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: “لا أفهم الضجة القائمة حول عدم تقديمه أفضل مستوى، لأنه سجّل في العام الماضي نفس عدد الأهداف التي سجلها هذا الموسم، ولم يكن الأمر أزمة حينها”.

مضيفا: “صلاح يعرف أنه في حاجة إلى المحاولة وتقديم ما هو أكثر مما يفعله الآن، إنه يفعل كل ما في وسعه، وأنا لست قلقا عليه”.

ويحل ليفربول ضيفا على هدرسفيلد تاون غدا السبت، في الدوري الإنجليزي، مع ترقب بشأن مشاركة الثنائي.

صلاح غادر معسكر المنتخب المصري في التوقف الدولي السابق مبكرا، ولم يشارك في مباراة إي سواتيني الثانية، بعد أن خرج مصابا بمباراة الذهاب.

فيما عاد فان دايك إلى فريقه ليفربول بعد أن شارك في فوز هولندا المبهر على ألمانيا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، ليغيب عن اللقاء الودي مع الجارة بلجيكا.

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