تشكيل لجنة وزارية سعودية لإعادة هيكلة المخابرات العامة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم: وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أمن الدولة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، "واس"، فإن خادم الحرمين الشريفين، طلب أن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذا يأتي بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة المخابرات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك.

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