مصدر مسئول: المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في وفاة خاشقجي

قال مصدر سعودي مسئول، إن موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، لافتًا إلى أن الملابسات التي أحاطت باختفائه، دفعت المملكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة.

وأضاف المصدر، طبقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصًا من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا