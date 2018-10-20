إلى الصدارة.. ألافيس يواصل المغامرة المستحيلة ويقهر سيلتا في معقله

ارتقى ديبورتيفو ألافيس إلى صدارة الدوري الإسباني، بفوزه الثمين على مضيفه سيلتا فيجو، بهدف مقابل لا شيء، على ملعب بالايدوس، بالجولة التاسعة من المسابقة.

ألافيس واجه هجوما شرسا من الفريق الجاليثي، إلا أن فيرناندو باتشيكو تألق وأبعد أكثر من كرة خطرة.

ليمهّد الطريق أمام هدف انتصار ألافيس، الذي سُجِل في الدقيقة 59 بواسطة توماس بينا بعد أن قام زميله فيكتور لاجوارديا بتهيئة الكرة بشكل رائع.

الهدف هو السادس لألافيس من المواقف الثابتة في الدوري هذا الموسم، كأحسن الفرق استغلالا للكرات الثابتة.

ليرفع ألافيس رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة عن إشبيلية صاحب الـ16 نقطة الذي سيواجه برشلونة الثالث صاحب الـ15 نقطة.

الانتصار هو الأول على الإطلاق لـ ألافيس على سيلتا في ملعب بالايدوس بالقسم الأول من الدوري، بعد 3 تعادلات و7 هزائم.

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