ناشئ ريال مدريد السابق: عاملونا كمصنع لإنتاج اللاعبين

انتقد إدجار مينديز لاعب كروز آزول المكسيكي، سياسة إدارة ريال مدريد في التعامل مع الناشئين.

إدجار (28 عاما) تواجد لعامين في أكاديمية ريال مدريد “لا فابريكا” ما بين 2007 و2009، قبل أن يشق طريقه عبر عدة أندية إسبانيا.

وصرّح إدجار لشبكة “فوكس”: “أرى الفئات العمرية الصغرى هنا والكيفية التي يعاملونهم بها، والأمر لا يمت بأي صلة للطريقة التي تلقينا بها المعاملة في ريال مدريد. الأمر هناك كان أشبه وكأنه مصنع للاعبين، أما هنا فيعاملون الشبان بكثير من الحب”.

ولعب مينديز لأندية أتليتكو سيوداد، ريال بيتيس، مليلة، ألميريا، خاين، تينيريفي، غرناطة، ألافيس.. قبل أن يبدأ رحلة في المكسيك عام 2017.

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