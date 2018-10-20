طالع مواعيد مباريات السبت 20-10-2018 والقنوات الناقلة للقاءات تشيلسي وليفربول وبرشلونة

ستجد صعوبة يوم السبت في ترك مقعدك أمام التلفاز بسبب كثرة اللقاءات المرتقبة والمباريات الملتهبة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى التي تستأنف بعد انتهاء أسبوع التوقف الدولي من أجل لقاءات المنتخبات.

يبدأ اليوم ساخنا بإقامة قمة الجولة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في موعد مبكر.

وفي نفس توقيت اللقاء يلعب ريال مدريد على ملعبه أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

وينتظر ظهور النجم محمد صلاح مع ليفربول حين يواجه هدرسفيلد تاون.

ويخوض برشلونة لقاء صعبا في الدوري الإسباني حين يستضيف إشبيلية المتألق في الموسم الحالي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا