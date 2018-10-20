وكالة “سبوتنيك” الروسية : الأزمة الليبية ترسخ عودة الاستعمار

تناولت وكالة “سبوتنيك” الروسية في تقرير لها الأزمة الليبية الحالية والأشخاص والكيانات المسيطرة والتي يمكنها إخراج البلاد من أزمتها التي دامت لأكثر من ثماني سنوات.

“سبوتنيك” قالت في تقريرها إن الأزمة الليبية قاربت على إنهاء عامها الثامن دون أن تلوح في الأفق أية بوادر للحل، بل تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت نتيجة زيادة التدخلات الخارجية ودعم كل منها لفصيل من الفصائل المسلحة.

موضحة أن هذا الأمر يجعل قرار الحل ليس بيد الليبيين، بل عن طريق من يملكون الدعم المادي والعسكري لتحقيق أهدافهم وأطماعهم والعودة لاستعمار القارة السمراء من البوابة الليبية وبسيناريوهات جديدة.

مشيرة إلى أن جميع التحليلات السياسية وآراء الخبراء تكاد تتفق على أن الحل في ليبيا أصبح اليوم بيد طرفين متصارعين، يرى كل منهما أن له الحق المطلق في الشأن الليبي، وهما إيطاليا وفرنسا، فروما تري في ليبيا الحديقة الخلفية لها منذ عقود الاستعمار وتتفق معها الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تعود فرنسا إلى التاريخ فتقع عيناها على الجنوب الليبي، الجميع يتصارع على الكعكة الليبية، بينما يدفع الليبيون الثمن.

وتساءلت الوكالة الروسية قائلة “آفاق الحل في ليبيا، ومتى سيصدر القرار المشترك من روما أو باريس لحقن دماء الليبيين، ولماذا تحولت ليبيا إلى ساحة متنوعة للقتل والإرهاب في شمال أفريقيا؟.

ونقلت عن المحلل السياسي الليبي المقيم في لندن الدكتور عبد الله الكبير قوله إن الدور الفرنسي والإيطالي في ليبيا لم يكن بغرض تأجيج الصراع المباشر لكنه أحد أسباب تأزم الأوضاع في ليبيا، لأن كل منهما تريد الهيمنة على الملف، وأن تكون لها اليد الطولى وقيادة الحل في البلاد، لينعكس هذا على نفوذها ومصالحها الاقتصادية والأمنية فيما بعد.

مضيفاً أن هذا التنافس بدا واضحا من خلال الخلاف بين إيطاليا وفرنسا، والتصريحات المتتالية الصادرة عن المسؤولين في البلدين، وبشكل خاص الإيطاليين الذين سعوا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل، ويبدو أن هذا المؤتمر، هو رد على لقاء باريس الذي حاولت من خلاله فرنسا جمع الأطراف الليبية والإشراف على حل سياسي.

مشيراً إلى أن هذا التنافس يأتي ضمن الأسباب، التي تعيق الحل في ليبيا إلى درجة أن بعض النخب الليبية ترى أنه إن لم يتحقق تقارب فرنسي إيطالي فمن الصعب على الأطراف الليبية أن تتقارب وتجد حلًا للأزمة، لأن هناك تجارب سابقة لجلوس جميع الأطراف في الصخيرات، وأبرمت اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة والدول الكبرى والإقليمية ودول الجوار ولم ينفذ أي بند مما تم الاتفاق عليه.

وتابع قائلًا أن الأطراف الليبية جلست على طاولة واحدة أيضا في فرنسا، وما إن انتهى اللقاء وغادرت الأطراف القاعة، وبدأوا يدلون بحديثهم إلى وسائل الإعلام كان واضحا اختلافهم لدرجة أن بعضهم قال: “نحن لا نعترف بهذا الآخر، وفشل اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه وقد يتكرر هذا في لقاء إيطاليا المرتقب”.

وأشار الكبير، إلى أن بعض الأطراف الدولية والإقليمية لها امتداد في ليبيا، فإيطاليا تدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة ولها علاقات بسياسيين في طرابلس ومصراتة ومع بعض الأطراف المسلحة، بينما يحظى حفتر في الشرق بدعم فرنسي وإماراتي، أيضًا روسيا أقرب إليه، وإلى السلطات في الشرق منها إلى الغرب، إذا الأطراف الدولية بارتباطها ودعمها لبعض الأطراف هو جزء من الصراع في ليبيا، فكل أطراف الصراع في ليبيا لها امتداد ودعم خارجي وجميع الليبيين يعلمون هذا، الكثير من المراقبين والمتابعين للملف الليبي يرون أن حل الأزمة يكمن في وقف الدعم الخارجي عن أطراف النزاع حسب قوله.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الليبي أحمد الخميسي، إن الأزمة الحالية والوضع الراهن ليس بغريب على المجتمع الدولي صاحب التاريخ الاستعماري الطويل، سواء بالنسبة لألمانيا وفرنسا أو إيطاليا ، فالأخيرتان تحكمهما المصالح مع أية دولة وبشكل خاص عندما تكون تلك الدولة قريبة جغرافيا مثل ليبيا.

موضحًا أن ما يحدث من تلك القوى في ليبيا يراه طبيعيًا، المشكلة تكمن في العقلية الليبية التي سمحت بتغول أطماع تلك الدول على أراضيهم، والتي ترى أن من حقها القيام بذلك أخلاقيًا، وحدود أطماع الدول المعتدية تحددها الدولة المعتدى عليها حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الصراعات الداخلية في ليبيا هي من سمحت لتلك الدول التوغل ومحاولة الاستحواذ على أكبر قدر من المكاسب السياسية والعسكرية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال ربما ترى فرنسا أنها كانت وراء اسقاط النظام الجماهيري، ومن حقها الوجود الكبير هناك، وإيطاليا ترى أن ليبيا كانت إحدى مستعمراتها وأنها كانت الحديقة الخلفية لها ما يجعلها صاحبة حق فيها، وهذا هو الصراع الدائر والذي ألقى بظلاله على الوضع الليبي عموما.

وحول المصالح الغربية في ليبيا قال، المحلل السياسي من العاصمة الليبية طرابلس أحمد الرويات، هناك صراع فرنسي إيطالي في ليبيا، فإيطاليا تنظر إلى البلاد من الناحية الاستعمارية ولا تريد أن يتدخل أحد في الشأن الليبي، وفرنسا دخلت وعيونها على الجنوب الليبي ولديها مصالح اقتصادية تريد فرضها وأن تعيد التاريخ القديم بسيطرتها عليه، في الوقت ذاته هناك اتفاقات شراكة وتعويضات سابقة بين ليبيا وإيطاليا وكانت روما الصديق الأول للزعيم الراحل معمر القذافي، وفي تلك الأثناء دخلت فرنسا.

موضحًا أن فرنسا تريد إجراء الانتخابات الليبية لكن إيطاليا لديها توجه آخر بالإضافة لدخول دول عربية وإقليمية في هذا الصراع في ظل السقوط الكامل لشكل الدولة، والتي لم يتبق منها سوى مجموعات مسلحة تستمد شرعيتها من الدولة، لم تكن هناك نية صادقة من المجتمع الدولي لإقامة دولة ديمقراطية في ليبيا، وسيستمر الصراع ولن يفض إلى أيه حلول على المدي القريب إلا إذا اتفق الإيطاليون والفرنسيون فضلًا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الرأي الإيطالي بشكل أساسي، أما الاتحاد الأوروبي فيدعم بقوة التدخل السياسي الفرنسي، لذا سيظل الصراع الفرنسي الإيطالي يلقي بتبعاته على الداخل مالم يجلس الليبيون مباشرة على طاولة ليبية فلن يكون هناك حل.

وتابع أن هناك انقسام سياسي حقيقي في ليبيا، على الرغم من اعتراف المنظمة الدولية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، والتي لا تتعدي كونها حكومة تقسيم مناصب سياسية، ومازال هناك انقسام سياسي بين مجلس النواب في الشرق والمؤتمر الوطني العام ما يسمى مجلس الدولة الآن المدعوم من الأمم المتحدة، لقد تحولت ليبيا تحت المليشيات المسلحة إلى طرابلس “لبنان” في السابق، ولن تقوم بليبيا انتخابات في ظل المليشيات المسلحة المسيطرة على الوضع الراهن بلا استثناء، فهي التي تقوم بتقسيم الغنيمة، وهناك تقارير أممية تكشف أن المليشيات المسلحة ملكت المال ونسبت لوزارات الدولة وتقوم بتقاضي ملايين الدينارات على سبيل المثال من أجل الحراسة.

أما المحلل السياسي الفرنسي “عماد الحمروني”، قال إن الأزمة الليبية أو الحرب الأهلية بها الكثير من التعقيدات نتيجة ادعاء الفرقاء في ليبيا كل على حده بأن لهم حقوق سواء سياسية أو اقتصادية أو قبلية، وهناك الكثير من الاختلافات سواء بين الشرق أو الغرب، والحل السياسي يتعطل نتيجة تدخل قوى سياسية كبرى في الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا وإيطاليا وألمانيا ليست بعيدة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق حلفائها في المنطقة، وزادت تلك التعقيدات عندما استطاع الرئيس الفرنسي جمع الفرقاء الليبيين لأول مرة في باريس وحاولوا التوصل لحل للأزمة.

مضيفاً أن لقاء باريس ساهم في تعقيد الأزمة لدى قوى دولية أخرى منها إيطاليا، والتي أظهرت أنها غير راضية عن هذا التدخل الفرنسي في الشأن الليبي، واستطاعت روما إيقاف أو تعقيم الحل السياسي الذي جاء من باريس وبموافقة دول الجوار وهما “الجزائر ومصر”، حيث قامت مصر بدور كبير جدا من أجل إقناع حفتر بالذهاب إلى باريس ولقاء كل الفصائل الليبية، وهنا عرقلت إيطاليا والتي تغيرت كل سياساتها في الاتحاد الأوروبي إلى ما يمكن تسميته “التطرف اليميني”، وتلك السياسة الإيطالية الجديدة تتضارب كليا مع السياسة الفرنسية على كل المستويات، فهناك تضارب مصالح فرنسية إيطالية، ولكنها في الحقيقة تضارب مصالح أمريكية فرنسية.

لافتًا إلى أن هناك دول جوار تسعى لاستقرار ليبيا مثل مصر والجزائر من أجل المصلحة القومية للبلدين، وأيضاً بالنسبة للحكومة التونسية والتي تعيش أجواء اقتصادية ومعيشية صعبة يرجع جزء كبير منها إلى الأزمة الليبية.

مشيراً إلى أن هناك تطور مهم على مستوى بلدان غرب أفريقيا لأن هناك تشابكًا كبيرًا جدًا، فلا نستطيع أن نقرأ القراءة السياسية الداخلية بمعزل عن الإقليم وعن التوازنات في العالم، فالولايات المتحدة الأمريكية تعود بقوة إلى أفريقيا وتضع قواعد عسكرية في الكثير من البلدان الأفريقية وتؤثر في سياسة دولها، وفرنسا خسرت مصالحها في القارة بسبب الولايات المتحدة وإيطاليا تحاول العودة عن طريق البوابة الليبية.

واستطرد “ربما نشاهد بعد استقرار الأوضاع في العراق وسوريا واليمن بأن تكون هناك أزمة حروب في أفريقيا، لذلك لا نستطيع قراء الأزمة الليبية على المستوى المحلي والإقليمي فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا