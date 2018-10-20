مجلة فرنسية تكشف أسباب تمزق ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مجلة أورينت 21 الفرنسية، في تقريرها أمس الجمعة، الآثار السلبية الناجمة من تدخل قطر وتركيا في الشأن الليبي.

وأوضت المجلة، أنّ هذه التدخلات تهدف إلى تمزيق ليبيا، لكونها تندرج في إطار الوساطة غير المحايدة، التي لا تهدف لتقديم مبادرات مباشرة، بل لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسيطر على بعض القطاعات الليبية، وهو ما يعزز حالة الانقسام في البلاد.

وأكد التقرير، خطورة النفوذ التركي القطري في العاصمة طرابلس، من خلال وجود جماعة الإخوان الإرهابية الموالية للدوحة وأنقرة، فضلا عن الميليشيات المنضوية تحت فجر ليبيا.

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