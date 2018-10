إطلاق سراح أصغر ملياردير أفريقي بعد اختطافه في تنزانيا

دار السلام-العنوان

عاد أصغر ملياردير في القارة الأفريقية إلى منزله سالما بعد خطفه قبل أسبوع من شارع أمام فندق فخم في تنزانيا وذلك حسبما أعلنت الشركة التي يديرها اليوم السبت.

وكان محمد ديوجي الرئيس التنفيذي لمجموعة (إم.إي. تي.إل) البالغ من العمر 43 عاما قد خًطف لدى وصوله للقيام بتدريب بدني في مدينة دار السلام العاصمة التجارية لتنزانيا الأسبوع الماضي. وتقدر فوربس صافي ثروته بنحو 1.5 مليار دولار مما يجعله يحتل المركز السابع عشر بين أغنياء القارة الأفريقية كما أنه أصغر ملياردير بها.

ونقلت مجموعة (إم.إي. تي.إل) عنه قوله على تويتر ”عدت لمنزلي سالما“ دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن كيفية إطلاق سراحه. ونقلت الشركة أيضا عنه شكره لمن عملوا على إطلاق سراحه بما في ذلك الشرطة.

“I thank Allah that I have returned home safely. I thank all my fellow Tanzanians, and everyone around the world for their prayers. I thank the authorities of Tanzania, including the Police Force for working for my safe return.”

— Mohammed Dewji

(3:15AM, Dar es Salaam) pic.twitter.com/I2OUHvjpwv

— Mo Dewji Foundation (@DewjiFoundation) October 20, 2018

وسبب خطف ديوجي، عضو البرلمان السابق، ذعرا في تنزانيا لأنه أحد أبرز رؤساء الشركات.

وقال جنوري ماكامبا وزير البيئة التنزاني وزميل ديوجي السابق في البرلمان على تويتر صباح السبت إنه تحدث معه وإنه بخير.

وأضاف أن الخاطفين أفرجوا عن ديوجي بإلقائه في حقل في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكانت أسرة ديوجي قد عرضت مليار شلن تنزاني (44 ألف دولار) مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإطلاق سراحه.

وتعمل شركة (إم.إي. تي.إل) في مجالات شتى مثل التصنيع والزراعة والنقل والبنية الأساسية والتصنيع الزراعي والاتصالات ويغطي نشاطها 11 دولة أفريقية.

