الآلاف يتظاهرون في تايوان للمطالبة باستفتاء على الاستقلال

تظاهر بضعة آلاف من المؤيدين للاستقلال في تايبه عاصمة تايوان اليوم السبت احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تنمر" بكين، ودعوا إلى تنظيم استفتاء على إعلان الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي رسميًا الاستقلال عن الصين.

نظمت جماعة تأسست قبل ستة أشهر تدعى تحالف فورموسا، المظاهرة التي تعد واحدة من أكبر المظاهرات في تايوان هذا العام. وتجمع المحتجون قرب مقر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تنتمي إليه الرئيسة تساي إينج وين.

وتدهورت العلاقات بين تايوان والصين منذ تولت تساي الرئاسة في عام 2016، إذ تشتبه الصين في أنها تسعى للدفع نحو استقلال رسمي وهو أمر يعد خطا أحمرا بالنسبة لبكين.

وتعتبر الصين تايوان إقليما مارقا ولم تستبعد قط استخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي لسيطرتها.

وكثفت بكين هذا العام الضغوط العسكرية والدبلوماسية ونفذت تدريبات جوية وبحرية حول الجزيرة وأقنعت ثلاثا من الحكومات القليلة التي ما زالت تدعم تايوان بالتوقف عن هذا الدعم.

وقال محتجون إن على حكومة تساي مقاومة الصين ونادوا بتنظيم استفتاء على الاستقلال لتجنب "ابتلاع" تايوان. وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا مزيد من التنمر، لا مزيد من التبعية".

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