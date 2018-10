المتوسط:

أدان جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي اليوم السبت مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وتريد إجراء تحقيق واف في هذه القضية.

وقال لو دريان في بيان ”فرنسا تدين عملية القتل هذه بأشد العبارات“.

وأضاف ”تأكيد وفاة السيد جمال خاشقجي خطوة أولى نحو ترسيخ الحقيقة لكن كثيرا من الأسئلة لا تزال دون إجابة“.

وقدم لو دريان تعازيه لأسرة خاشقجي مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن وفاته.

