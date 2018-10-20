مقتل 61 شخصا على الأقل في حادث قطار شمال الهند

العنوان-دلهي

قتل 61 شخصا على الأقل وأصيب مئات آخرون في شمال الهند بعدما صدم قطار سريع حشدا من الناس يوم الجمعة.

مئات من الناس كانوا يتجمعون في ولاية البنجاب، شمال الهند، لمشاهدة احتفالات بمهرجان هندوسي. وكان الضحايا يجلسون على قضبان السكك الحديدية عندما دهسهم القطار، هذا وذكرت السلطات المحلية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات. تشهد الهند ارتفاعا في حوادث القطارات في السنوات الأخيرة، حيث قتل 23 شخصا في حادث خروج القطار عن القضبان في العام الماضي. هذا وطلب رئيس وزراء ولاية البنجاب إجراء تحقيق في هذه المأساة.

قال أماريندر سينغ، رئيس وزراء ولاية البنجاب: فيما يتعلق بالولاية، نحن في حالة تأهب كامل. لقد تم نقل الجميع إلى أمريتسار من إدارتنا، وجميع المصابين سيتم نقلهم إلى المستشفيات الخاصة أو الحكومية أينما كانوا. وستتحمل الحكومة التكلفة الكاملة لهذا، وفي نفس الوقت قد أمرنا بإجراء التحقيق في هذا الحادث.

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