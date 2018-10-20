صحيفة فرنسية: داعش يستخدم أساليب حرب العصابات

ايوان ليبيا – وكالات :

أوضحت مجلة جون أفريك الفرنسية، أن تنظيم داعش الإرهابي في طور إعادة الهيكلة في ليبيا متسلحا بمن 400 إلى 700 عنصر إرهابي. وأن التنظيم بعد طرده من سرت، تخلى عن استراتيجية التوسّع الميداني لصالح أساليب حرب العصابات.

ولفتت المجلة إلى أن الجيش الوطني ألقى القبض في 8 من الشهر الجاري على الإرهابي المصري هشام عشماوي في مدينة درنة. وقد كشف الزعيم المصري لما يعرف بـ”المرابطين” -وهي مجموعة مرتبطة بالقاعدة وقريبة من داعش في ليبيا- بعض المعلومات عن الوضع الراهن للمنظمة.

وترى “جون أفريك” أنه من الصعب التأكد من أقوال عشماوي، لكن الأمر المؤكد أنه بعد مرور عامين على دحر داعش من معقلها في سرت، فإن الجماعة الإرهابية تستفيد من الفوضى في ليبيا لإعادة تنظيم نفسها.

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