وكالة معا: قوات الاحتلال الإسرائيلى اختطفت محافظ القدس ومدير مخابراتها

قالت وكالة "معا" الفلسطينية إن قوات الاحتلال اختطفت، مساء اليوم السبت، محافظ القدس عدنان غيث، من بلدة حنينا شمال مدينة القدس، حيث نصبت مخابرات الاحتلال كمينًا واعترضت مركبة محافظ القدس في بيت حنينا وبعد توقيفه قامت باختطافه وتحويله إلى جهة غير معلومة. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صباح اليوم مدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه.

وأضافت الوكالة، أن مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الفقيه من داخل سيارته أثناء توجهه إلى عمله قرب بلدة الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، ونقلته إلى مركز التحقيق.

وأكد مصدر أمني مسئول -على حد قول الوكالة-، أن هذه الاعتقالات لأبناء الأجهزة الأمنية والكادر الوطني وكافة أبناء الشعب، تأتي استمرارًا للحملة المسعورة للاحتلال في القدس والخان الأحمر وكافة الأراضي المحتلة.

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