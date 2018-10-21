السجل بالكامل.. تعرف على كل نتائج برشلونة دون ميسي

6 مباريات مقبلة على فريق برشلونة لن تشهد تواجد ليونيل ميسي. فماذا يفعل الفريق الكتالوني عندما يلعب دون الجوهرة ليو؟

برشلونة أعلن بشكل رسمي غياب ميسي لمدة 3 أسابيع بعد إصابته أمام إشبيلية. ()

منذ موسم 2006-07 وحتى الموسم الحالي، غاب ميسي عن 119 مباراة لبرشلونة في كل البطولات – هنا نتحدث عن كل الغيابات. غياب للإصابة وغياب فني وغياب للإيقاف وغياب للمشاركة الدولية –

خلال 119 مباراة برشلونة منذ 2006-07 وحتى الموسم الحالي دون ميسي، خسر الفريق الكتالوني 16 مباراة وتعادل 20 مرة.

برشلونة فاز في 83 مباراة دون ميسي في كل البطولات.

ويستعرض FilGoal.com كل نتائج برشلونة في كل المباريات التي غاب عنها ميسي منذ 2006-07 في كل البطولات ولكل الأسباب..

** مالاجا (0) – (2) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** ليفانتي (5) – (4) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** ريال مورسيا (0) – (3) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (5) – (0) ريال مورسيا. (كأس ملك إسبانيا)

** بوروسيا مونشنغلادباخ (1) – (2) برشلونة. (دوري أبطال أوروبا)

** سبورتنج خيخون (0) – (5) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** سيلتا فيجو (4) – (3) برشلونة. (الدوري الإسباني)

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** غرناطة (1) – (4) برشلونة. (الدوري الإسباني)

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** برشلونة (7) – (0) إيركوليس. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (2) – (1) باير ليفركوزن. (دوري أبطال أوروبا)

** باتي (0) – (2) برشلونة. (دوري أبطال أوروبا)

** برشلونة (3) – (0) باتي. (دوري أبطال أوروبا)

** إشبيلية (2) – (1) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (5) – (2) رايو فاليكانو. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (3) – (1) إيبار. (الدوري الإسباني)

** خيتافي (0) – (2) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (3) – (0) فياريال. (الدوري الإسباني)

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** برشلونة (6) – (1) فيلانوفينسي. (كأس ملك إسبانيا)

** أتليتك بلباو (1) – (2) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

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** برشلونة (3) – (0) جوانجزو إيفرجراند (كأس العالم للأندية)

** هويسكا (0) – (4) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (8) – (1) هويسكا. (كأس ملك إسبانيا)

** إلتشي (0) – (4) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** سيلتك (0) – (1) برشلونة. (دوري أبطال أوروبا)

** أياكس (2) – (1) برشلونة. (دوري أبطال أوروبا)

** برشلونة (6) – (1) سيلتك. (دوري أبطال أوروبا)

** مالاجا (0) – (1) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (4) – (1) بلد الوليد. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (4) – (0) غرناطة. (الدوري الإسباني)

** أتليتك بلباو (1) – (0) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (2) – (1) فياريال. (الدوري الإسباني)

** خيتافي (2) – (5) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (4) – (0) إلتشي. (الدوري الإسباني)

** قرطاجنة (1) – (4) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (3) – (0) قرطاجنة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (0) – (3) بايرن ميونيخ. (دوري أبطال أوروبا)

** برشلونة (5) – (0) ريال مايوركا. (الدوري الإسباني)

** ريال سرقسطة (0) – (3) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (1) – (0) ليفانتي. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (2) – (1) بلد الوليد. (الدوري الإسباني)

** إسبانيول (0) – (2) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (4) – (1) مالاجا. (الدوري الإسباني)

** ألافيس (0) – (3) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (3) – (1) ألافيس. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (5) – (0) قرطبة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (4) – (0) باتي. (دوري أبطال أوروبا)

** برشلونة (3) – (1) خيخون. (الدوري الإسباني)

** أوسبيتاليت (0) – (1) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (9) – (0) أوسبيتاليت. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (1) – (0) خيخون. (الدوري الإسباني)

** أتليتك بلباو (1) – (3) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (2) – (1) ليفانتي. (الدوري الإسباني)

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** مالاجا (1) – (3) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** أتلتيكو سبتة (0) – (2) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** ألميريا (0) – (3) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (2) – (0) إنتر. (دوري أبطال أوروبا)

** برشلونة (3) – (0) خيخون. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (1) – (0) إسبانيول. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (1) – (1) فياريال. (الدوري الإسباني)

** ديبورتيفا ليونيسا (0) – (2) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** أتليتك بلباو (1) – (2) برشلونة. (السوبر الإسباني)

** برشلونة (4) – (0) فيسلا كراكوف. (دوري أبطال أوروبا)

** فيسلا كراكوف (1) – (0) برشلونة. (دوري أبطال أوروبا)

** برشلونة (2) – (3) شاختار. (دوري أبطال أوروبا)

** أتليتك بلباو (0) – (1) برشلونة. (الدوري الإسباني)

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** برشلونة (3) – (1) مايوركا. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (4) – (0) إشبيلية. (الدوري الإسباني)

** مايوركا (2) – (1) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (0) – (1) أوساسونا. (الدوري الإسباني)

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** بينيدورم (0) – (1) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (3) – (1) شتوتجارت. (دوري أبطال أوروبا)

** شالكة (0) – (1) برشلونة. (دوري أبطال أوروبا)

** برشلونة (1) – (0) شالكة. (دوري أبطال أوروبا)

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** برشلونة (0) – (1) ريال مدريد. (الدوري الإسباني)

** مايوركا (0) – (2) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (4) – (0) ريال مورسيا. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (1) – (2) فياريال. (الدوري الإسباني)

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** برشلونة (4) – (1) بلد الوليد. (الدوري الإسباني)

** ريال بيتيس (3) – (2) برشلونة. (الدوري الإسباني)

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** لاكورنا (2) – (0) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** ديبورتيفو ألكويانو (0) – (3) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

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** فالنسيا (3) – (2) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (5) – (0) سوفيا. (دوري أبطال أوروبا)

** سوفيا (0) – (2) برشلونة. (دوري أبطال أوروبا)

** برشلونة (2) – (0) فيردر بريمن. (دوري أبطال أوروبا)

** برشلونة (3) – (0) ريكرياتيفو ولبة. (الدوري الإسباني)

** مايوركا (1) – (4) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (4) – (0) فياريال. (الدوري الإسباني)

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** برشلونة (1) – (0) ريال سوسيداد. (الدوري الإسباني)

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** إسبانيول (3) – (1) برشلونة. (الدوري الإسباني)

** برشلونة (3) – (0) خيمناستيكا. (الدوري الإسباني)

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** برشلونة (3) – (1) سيلتا فيجو. (الدوري الإسباني)

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** باندولانا (1) – (2) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (4) – (0) باندولانا. (كأس ملك إسبانيا)

** ألافيس (0) – (2) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (3) – (2) ألافيس. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (0) – (1) ريال سرقسطة. (كأس ملك إسبانيا)

** خيتافي (4) – (0) برشلونة. (كأس ملك إسبانيا)

** برشلونة (4) – (0) كلوب أمريكا. (كأس العالم للأندية)

** برشلونة (0) – (1) إنترناسيونال. (كأس العالم للأندية)

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