كلاسيكو دون ميسي ورونالدو.. متى حدث ذلك آخر مرة

تأكَد غياب ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن مواجهة ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي ستقام بعد أسبوع.

ميسي خرج مصابا في مواجهة إشبيلية بعد تسجيله هدف فريقه الثاني، بسبب تعرضه لإصابة قوية في الذراع، لسقوط خاطئ على المرفق الأيمن.

نادي برشلونة لم يتأخر في الإعلان الرسمي عن مدة غياب اللاعب، وأشار إلى تعرض ميسي لكسر في المرفق، وغياب يقدَر بـ3 أسابيع، مما يعني استحالة لحاقه بمباراة الكلاسيكو.

ومع رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في الصيف الماضي صوب يوفنتوس، يتضح أن الكلاسيكو المقبل سيشهد غياب قطبي كرة القدم العالمية بشكل مؤكد.. فمتى حدث ذلك للمرة الأخيرة؟

23 ديسمبر 2007 هو تاريخ الكلاسيكو الأخير بدون رونالدو وميسي في الملعب.

البرتغالي لم يكن لاعبا في ريال مدريد من الأساس، إذ يرجع تاريخ انضمامه للفريق إلى صيف 2009.

أما ليو ميسي، فكان لاعبا أساسيا في برشلونة بتلك الفترة، ولكنه غاب عن تلك المباراة لإصابة في الفخذ، ولم ينقطع عن لعب مباريات الكلاسيكو منذ ذلك الحين.

تلك المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف سجله البرازيلي جوليو بابتيستا في الدقيقة 36.

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