مؤتمر فالفيردي – الحفاظ على الأسلوب في غياب ميسي.. واحتضان مدربي برشلونة السابقين

شدد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، على ضرورة الحفاظ على الأسلوب، حتى في ظل الغياب المؤثر لـ ليونيل ميسي نجم الفريق وقائده.

فالفيردي تحدث في المؤتمر الصحفي بعد الانتصار 4-2 على إشبيلية، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، مباراة شهدت خروج ميسي مصابا، قبل تأكيد غيابه 3 أسابيع في بيان رسمي من النادي.

وقال فالفيردي: “من الجلي أنها إصابة حساسة. نعرف ما يقدمه لنا ميسي، وندرك ما يعتقده الخصوم عندما يلعب ميسي. ولكن علينا أن نواجه غيابه، سنستعد للعب بدونه، ولكن بالطبع سيكون غيابه ملاحظا”.

المدرب الباسكي مصمم على الاحتفاظ بأسلوب الفريق حتى في غياب ميسي: “لدينا بدائل كافية حتى نواجه هذا الغياب. لعبنا في السابق بعض المباريات دون ميسي بالفعل وحافظنا على أسلوبنا. إنه لاعب محوري ويقود المباريات، ولكننا سنحاول الحفاظ على طريقتنا في اللعب”.

ورفض فالفيردي استباق التفكير في مواجهة الكلاسيكو بعد أسبوع، موجها الاهتمام للمبارة المقبلة: “قبل مواجهة ريال مدريد، لدينا مباراة مهمة جدا أمام إنتر متصدر المجموعة في دوري أبطال أوروبا”.

المهاجم لويس سواريز عاد للتهديف بعد غياب عدة مباريات، وفالفيردي امتلك قدرا مخفيا من الإشادة للاعبه “سواريز مؤثر دوما سواء سجل أم لا، إنه يعطينا الكثير، وهو صداع دائم في رأس الخصوم. لعبت العديد من المباريات أمام برشلونة، وفي كل مرة تم استبداله فيها، كنت أشعر برغبة في احتضان مدربه”.

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