مواعيد مباريات الأحد 21 أكتوبر 2018 – دربي الغضب.. ومحترفان في اليونان

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 21 أكتوبر.

الدوري الإيطالي

أهم مباراة ستقام اليوم هي دربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان الساعة الثامنة والنصف مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الإنجليزي

ويلعب إيفرتون مع كريستال بالاس الساعة الخامسة مساء.

وفي اليونان، يلعب أريس مع باوك الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة الساعة السادسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ومن جهة أخرى، يلعب أوليمبياكوس مع هيراكيلوس الساعة السابعة والنصف مساء، لكن أحمد حسن “كوكا” مهاجم منتخب مصر سيغيب عن اللقاء للإصابة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا