العاصفة المدارية فينسنت تتجه صوب ساحل المكسيك على المحيط الهادي

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في بيان، أن العاصفة المدارية فينسنت تشكلت قبالة جنوب المكسيك أمس، السبت، متجهة نحو الساحل الغربي للبلاد، ولكن من غير المتوقع أن تزيد قوتها بشكل طفيف إلا خلال اليومين المقبلين.

وتبعد العاصفة حاليا نحو 201 كيلومتر جنوب شرقي ميناء سالينا كروز، الذي تقع به مصفاة ضخمة مملوكة لشركة النفط الوطنية بيميكس، مثيرة رياحا تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة.

وكانت العاصفة فينسنت تتحرك بسرعة 14 كيلومترا نحو الغرب، ومن المتوقع أن تتحول نحو الشمال الغربي خلال الأيام المقبلة متجهة نحو ولايتي جيريرو وميتشواكان.

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