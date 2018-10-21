هل يعود الجيش الأمريكي إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت مؤسسة أبحاث أمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مترددة بشأن الضلوع بدور في ليبيا؛ رغم وجود مؤشرات قوية على عودة واشنطن إلى ليبيا، مجددا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مجلة “إنسايد أرابيا” الأمريكية، قولها: إن “هناك مؤشرات قوية على أن التنافس الفرنسي-الإيطالي حول ليبيا، تسبب في تعقيد الجهود الدولية لإحلال الاستقرار في البلد، وبأن صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أيدوا بشدة استئناف مشاركة وانخراط بلادهم في ليبيا، لمنعها من أن تصبح مركزًا للإرهاب”.

ونقل التقرير الأمريكي عن إليانا روس ليتينن، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها: “لقد تخطى الأمر تعيين سفير أمريكي جديد لدى ليبيا. نحتاج إلى إعادة فتح سفارتنا في طرابلس، لزيادة مشاركة الولايات المتحدة على الأرض”.

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