الغرابلي : حفتر سيقوم بانقلاب

ايوان ليبيا – وكالات :

إعتبر رئيس المجلس العسكري صبراتة الطاهر الغرابلي المساعي والإجتماعات المنعقدة فى القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بأنها مفصلة ومشخصنة لشخص المشير خليفة حفتر .

ومن خلال إستضافته مساء السبت عبر قناة تلفزية عرفته برتبة ضابط عميد فى رئاسة الأركان العامة ، قال الغرابلي بأن تشكيل هيئة للقيادة العامة سيلغي دور وزارة الدفاع التي قال بأن المجتمعين فى القاهرة قرروا بأن يُعين وزير الدفاع من قبل القائد العام.

وأضاف الغرابلي بأن مايجري الحديث عنه بين العسكريين فى إجتماعات القاهرة بخصوص وزارة الدفاع يشير إلى إنه وفى حالة وجود خلاف على تعيين وزير الدفاع فستؤول صلاحياته إلى القائد العام للجيش .

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