آمر الكتيبة 177 مشاة يتوعد المعارضة التشادية

ايوان ليبيا – وكالات :

اجتمع العقيد خليفة الصغير، آمر الكتيبة 177 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، مع عدد من أهالي ضحايا المواجهات المسلحة ضد المعارضة التشادية وكذلك ذوو المختطفين، وذلك للتأكيد على مواصلتهم في مواجهة تلك العصابات وإعلان موقفه من اجتماع البلديات المزمع عقده فى منطقة تمنهنت خلال الأيام القادمة برعاية حكومة الوفاق الوطني.

وقال آمر الكتبة 177 مشاة وهي إحدى القوات المكلفة بمواجهة العصابات التشادية بمنطقة أم الأرانب: «إن الموضوع بالنسبة لنا انتهى ولم يعد بيننا وبين تلك العصابات إلا ميدان القتال، ونقول لقطاع الطرق الأجانب ليس لدينا ما نقدمه لهم إلا الموت أو الخروج من ليبيا» .

وأكد «الصغير» أنه خلال أسبوع واحد فقدت المنطقة عشرة رجال خلال المواجهات مع المعارضة التشادية، بجانب خمسة آخرين نجوا من أيديهم بعد خطفهم، مشددا على القصاص من هؤلاء المعتدين وكل من عاونهم من الليبيين.

ورفض العقيد خليفة الصغير اجتماع البلديات الذي دعت إليه حكومة الوفاق الوطني التابعة للمجلس الرئاسي المزمع عقده فى منطقة تمنهنت خلال الأيام القادمة، قائلا: «هذا الاجتماع لا علاقة لنا به وغير مرحب بعقده وعليهم أن لا يأتوا إلى هنا» .

وختم آمر الكتيبة 177 مشاة، خلال اجتماعه مع عدد من أهالي ضحايا المواجهات المسلحة ضد المعارضة التشادية، قائلا: «قررنا خوض المعركة ولن نعود إلى الخلف أو إلى الاجتماعات لأن الموضوع قد انتهي بالنسبة لنا».

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