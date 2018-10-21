عرض حارة الستة أقدام العام المقبل احتفالا بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

من المقرر بث مسرحية تليفزيونية مقتبسة من "حارة الستة أقدام" العام القادم، وذلك احتفالا بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وتتناول المسرحية التليفزيونية قصصا يحرص فيها مسئولو الدولة على الإخلاص لواجباتهم ومكافحة العناصر الفاسدة داخل الحزب ورجال الأعمال المجردين من المبادئ، مع سعيهم للعمل لرفاهية الشعب.

وتعد "حارة الستة أقدام" تلميحا تاريخيا شهيرا في الصين، يخبر كيف أن مسئولا رفيعا من أسرة تشينغ الإمبراطورية (1644-1911) يدعى تشانغ يينغ قام بتسوية خلافات مع أسرة وو، جارته في مسقط رأسه في تونغتشنغ بمقاطعة أنهوي شرقي الصين.

وكان "الجار"، قد حاول التعدي على ممر ضيق بين منازل أسرتي تشانج و وو. وكتبت أسرة تشانج خطابا طلبا للمساعدة من تشانج يينج، الذي كان يقوم حينئذ بواجبات رسمية في بكين.

فأجاب تشانج قائلا: "ماذا لو تنازلتم لهم عن ثلاثة أقدام من الأرض؟" وقامت أسرة تشانج بذلك، وهو ما جعل أسرة وو تتأثر بهذا الفعل وتنازلت هي الأخرى عن قطاع يمتد لثلاثة أقدام أيضا.

وأضحت "حارة الستة أقدام" تعبيرا يجسد التواضع والكياسة ويبرز الأخلاق الصينية التقليدية، كما باتت قصة يرويها الكثيرون حول العلاقة بين ما هو رسمي وما هو مدني.

وقال وو جيون، مخرج المسرحية التليفزيونية، إنها تستلهم الروح الثقافية لـ "حارة الأقدام الستة"، وتستعين بالماضي لتسليط الضوء على الحاضر وإبراز الطاقة الإيجابية في العصر الجديد.

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