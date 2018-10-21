تأسيس كونسورتيوم جامعي لطريق الحرير البحري للقرن الـ21 بمشاركة أكثر من 60 جامعة دولية

أسس كونسورتيوم جامعي دولي، يضم أكثر من 60 جامعة من 17 دولة ومنطقة على طول طريق الحرير البحري للقرن الـ21، في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين.

وبمبادرة من جامعة شيامن؛ تم تأسيس الأمانة العامة لكونسورتيوم جامعي لطريق الحرير البحري للقرن الـ21 في حرم جامعة شيامن.

وأصدر أعضاء الكونسورتيوم إعلانًا في الحفل الافتتاحي الذي انعقد في جامعة شيامن، دعوا فيه إلى تعميق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة الموارد التعليمية وتعزيز التبادلات الثقافية.

ويشمل أعضاء الكونسورتيوم الجامعي، المذكور "جامعة شيفيلد، وجامعة سوربون، وجامعة ميلبورن، وفرع جامعة فيكتوريا لجامعة ويلينغتون، ونانيانغ للتكنولوجيا".

وتقع مدينة شيامن الساحلية على طريق الحرير البحري للقرن الـ21، وتعتبر جزءًا من مبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحت لأول مرة من قبل الصين في العام 2013.

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