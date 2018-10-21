محمد الامين يكتب :

الهوس بالبقاء في المشهد السياسي يدفع حكومة البيضاء إلى انتحال صفة ولي الأمر هذه المرة!!..

من بوابة الانتصار لولي الأمر الشرعي المنتخب من عامة مسلمي الديار الليبية، عقيله صالح..

حكومة الثني “المطعّمة” بعناصر التملّق الشائن هذه الأيام تستدعي مفاهيم غريبة عن القاموس السياسي في برقه..

ففي ذكرى مضي ثمانية أعوام على الإفتاء بجواز الخروج عن ولاّة الأمر في ليبيا، وإهدار دمائهم وتصفيتهم والتنكيل بهم أحياء وأمواتا.. تخرج أوقاف المؤقتة منقضية الصلاحية لتحرّم التظاهر السلمي أمام فندق تيبستي ببنغازي!! هؤلاء الذين أباحوا الخروج المسلح والقتل والتنكيل بكل من كانت له صلة بالدولة عام 2011، وتجويع وتفقير كل من لم تكن لهم بها صلة، وتخريب بيوتهم، وتدمير حياتهم كلها بالفوضى والجوع والخصاصة، يُطِلّون اليوم بفتوى تعتبر التظاهر ضد حكومة الثني خروجا عن ولّي الأمر!! وما أشنعها من تهمة..

الحقيقة أن هنالك رائحة تشدّد غريب مستورد يستشري في المشهد البرقاوي،، وهنالك ملامح تحالف واضحة، واختراق منظم يستهدف التلاعب بالمسألة العقائدية في المنطقة وفي مناطق أخرى “موالية” أيضا.. حراك غير بريء يتجلى في مساعي مشبوهة لفرض هيمنة التيار المدخلي المعلوم مصدره وأدواته في إطار تصفية شق آخر من المدرسة السلفية في ليبيا.. هذا الأمر قد ينتج مكاسب ظرفية لفريق حفتر وجماعة الثني لكن الثابت أنه سيُورّث الليبيين كوارث أكبر وأخطر من تلك التي تسبّبت فيها المدرسة المنافسة..

ليبيا بعد ثمانية أعوام من سقوط دولتها،، تحولت إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي وعسكري، صحيح، لكنها كذلك صارت كيانا تابعا لمرجعيات مذهبية عابرة للحدود والقارات..

وللحديث بقية.

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