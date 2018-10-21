تقلبات جوية متوقعة الأيام القادمة على هذه المناطق في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم حول حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الاجواء خلال الايام القادمة تقلبات جوية في طريقها الى ليبيا، وتتركز يومي الثلاثاء والاربعاء.

ووفقاً للتقرير فإن المناطق المعنية بالتقلبات: الشمال الغربي ( الساحل من راس اجدير الى مصراتة وسهل الجفارة والجبل).

خليج سرت ( الساحل من مصراتة الى اجدابيا). وفي الشمال الشرقي ( سهل بنغازي والجبل الاخضر ولاحقا ساحل طبرق).

وتوقع التقرير هطول امطار جيدة على فترات وتكون ببعض المناطق رعدية وغزيرة خاصة الثلاثاء والاربعاء. ومن المتوقع أن يكون تراكمي الامطار خلال 3 ايام منتظر ان يسجل مابين 20-60 ملم وببعض المناطق قد يصل 80 ملم.

وحذر التقرير من التالي : امطار غزيرة قد تسبب اغلاق لبعض الطرق، تشكل السيول بالاودية والمنخفضات، امطار رعدية قد يصحبها هطول التبروري محلياً، انخفاض بدرجات الحرارة بالمدن الجبلية ( الاخضر والغربي ) مع تشكل الضباب الكثيف.

من المتوقع نشاط للرياح تكون شمالية – شمالية غربية على الساحل الغربي والخليج ، وغربية شمالية غربية بالساحل الشرقي.

نشطة الى قوية يومي الثلاثاء والاربعاء وسرعتها مابين 40-60 كلم/ ساعة.

البحر يكون شديد الاضطراب وارتفاع الموج مابين 2-3 متر.

ونبه التقرير من هيجان البحر وعدم ملائمته لمختلف الانشطة خلال هذا الاسبوع.

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