الكبير يبحث الصعوبات التي تواجه المصارف

ايوان ليبيا – وكالات :

اجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الأحد، بمديري المصارف التجارية ومدير عام شركة معاملات،لبحث تنفيذ المصارف لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.

وأوضح المصرف المركزي، في صفحته الرسمية أن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد، جاء للوقوف على مستوى تقديم المصارف للخدمات سواء للأفراد أو الشركات و آخر المستجدات وأهم الصعوبات التي تواجه تلك المصارف لتذليلها ومُعالجتها.

وتطرق الاجتماع إلى المقاصة الإلكترونية وإصدار الصكوك وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي تهدف للارتقاء بأداء المصارف وما تقدمه للمواطنين واستكمال متطلبات تطوير تلك الخدمات وبخاصة في مدن الجنوب.

كما تابع الاجتماع أداء المصارف التجارية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا