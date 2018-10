المتوسط:

قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان رحبت يوم الأحد بقرارات السعودية “حول الحادثة المؤسفة” التي أدت إلى وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت الوكالة عن بيان وزارة الخارجية قوله “ترحب السلطنة بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن والتي تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن أية تأويلات”.

The post سلطنة عمان ترحب بإجراءات السعودية في قضية خاشقجي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية