التلفزيون الإيراني: روحاني يجري تعديلا حكوميا يشمل وزير الاقتصاد

قال التلفزيون الإيراني إن الرئيس حسن روحاني اختار فرهاد دج بسند وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي يوم الأحد.

يأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سببته في الأساس العقوبات الأمريكية على طهران. وتدهور الاقتصاد بشكل كبير العام الماضي ويعاني من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض العملة المحلية (الريال) والفساد الحكومي.

كما اختار روحاني وزيرين جديدين لوزارتي الطرق واعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة.

ورشح روحاني محمد شريعة مداري، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان الترشيحات ويصوت على تعيين الوزراء الجدد يوم السبت.

واختار روحاني محمد إسلامي وزيرا للطرق واعمار المدن ورضا رحماني وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة. وكان رحماني رئيسا للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة.

أما دج بسند المرشح لمنصب وزير الاقتصاد فقد عمل نائبا لمنظمة التخطيط والموازنة الحكومية وشغل مناصب أخرى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 في المئة هذا العام بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وبنسبة 3.6 بالمئة في 2019 قبل أن يتعافى ببطء.

