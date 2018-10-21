محلل سكاي: بوجبا لا يركز ولا يقوم بعمله ويكلف فريقه بقلة انضباطه

وجه جيمي ريدناب وجاري نيفيل المحللان في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية نقدا لاذعا لبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بعد أدائه المتواضع في لقاء تشيلسي الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2 يوم السبت في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ريدناب معلقا على خطأ بوجبا في رقابة أنطونيو روديجر الذي سجل الهدف الأول لتشيلسي:”المشكلة لازالت في الانضباط. ذكرنا بوجبا في بداية اللقاء، يا له من دور مهم لم يقم به على الوجه الأمثل. الأمر بسيط، عليك الالتزام برقابة منافسك. يشير، لا يركز، لا يقوم بعمله. لازالت المشكلة في الانضباط، وهذا يكلف فريقه”.

ويقع بوجبا تحت انتقادات كثيرة بسبب تراجع مستواه والذي قد يكون نتيجة لعلاقته المتوترة بمدربه جوزيه مورينيو وفقا لتقارير صحفية كتبت أنه يرغب في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وبدوره، اتفق نيفيل قائد يونايتد السابق مع ريدناب بالتعقيب “مشاهدة بوجبا، إنه نائم. ما الجيد في ردة فعله، من يلوم على استقبال الهدف؟ يقول لفيكتور لينديلوف لقد أعقتني. عذرا بول، لم يقم بذلك. كان يراقب ديفيد لويز”.

وعبر بوجبا عن اعتراضه وغضبه بعدما سكون الكرة شباك يونايتد إثر ضربة رأس لروديجر الذي راقبه الأول أثناء تنفيذ الركلة الركنية التي أسفرت عن الهدف الأول لصاحب الأرض.

وشارك بوجبا البالغ عمره 25 عاما في 10 لقاءات مع يونايتد في الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.



























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