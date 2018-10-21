تقرير – كونتي يقترب من تدريب ريال مدريد.. 7 أيام مهلة أخيرة

أصبح أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق الأقرب لتولي مهمة تدريب ريال مدريد خلفا لجولين لوبيتيجي مدرب النادي الملكي الحالي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية.

وقالت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز قرر منح لوبتيجي 7 أيام كمهلة أخيرة لاستعادة السيطرة على الأوضاع والعودة للنتائج الإيجابية.

وأشارت “كوريري” إلى أن أنطونيو كونتي ينتظر تولي المهمة، وهو الخيار المفضل لدى إدارة النادي الملكي حاليا.

وخسر ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة التاسعة بنتيجة 2-1، لتكون الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقاد كونتي تشيلسي في عامين منذ 2016 وحتى 2018 ونجح خلالها في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد.

وتولى لوبتيجي تدريب ريال مدريد في الصيف الماضي، وخسر نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد أتليتكو مدريد، وخاض معه الفريق 12 مباراة وفاز في 5 وتعادل مباراتين وخسر 5 مباريات.

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