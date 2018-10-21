تقرير: بيريز دعا لوبيتيجي لاجتماع عاجل بعد سقوط ريال مدريد أمام ليفانتي

كان اللقاء الخامس على التوالي الذي لا يحقق فيه ريال مدريد الفوز بل والسقوط في ملعبه أمام ليفانتي يوم السبت في الدوري كفيلا بإثارة غضب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي دعا المدرب جولين لوبيتيجي لاجتماع عاجل بعد اللقاء وفقا لما ذكرته إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية.

وأشارت الإذاعة إلى أن لوبيتيجي تحدث بغضب مع اللاعبين والطاقم الفني لريال مدريد في غرفة ملابس الفريق مباشرة بعد الخسارة في ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1 في الجولة 9 من الدوري.

بحث رجل الأعمال الإسباني عن أجوبة لما يحدث في الملعب وطلب رد فعل من اللاعبين.

وبعد انتهاء حديثه اجتمع على انفراد بلوبيتيجي لمناقشة أسباب دخول بطل دوري أبطال أوروبا إلى نفق مظلم.





































وتراجع الميرنجي للمركز الخامس في ترتيب الدوري مبتعدا عن برشلونة المتصدر بأربع نقاط ويأتي الكلاسيكو في توقيت غير مناسب على الإطلاق لرفاق اللاعب سيرخيو راموس الذي سيواجهون غريمهم التقليدي في ملعب كامب نو يوم الأحد 28 أكتوبر.

وربما ينقذ لوبيتيجي رقبته من الإقالة إذا خرج بتعادل على الأقل من معقل البلاوجرانا.

وقبل مواجهة برشلونة الذي سيفتقد نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، يستضيف ريال مدريد فريق فكتوريا بلزن يوم الثلاثاء في الجولة 3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وهو لقاء لا يمكن لريال مدريد أن يتعثر فيه وإلا مستقبله في الموسم الحالي من البطولة سيكون مهددا.

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