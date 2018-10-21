بالفيديو – لا أمان لأفاعي إنتر.. إيكاردي يسُم جسد ميلان ويلون الدربي بالأزرق

عندما أعتقد الجميع أن الدربي يتجه للتعادل السلبي، ظهر ماورو إيكاردي ليلدغ جسد ميلان ويكتب انتصار إنتر.

إنتر يفوز على ميلان بهدف قاتل عن طريق إيكاردي في اللحظات الأخيرة من المباراة في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

عرضية من أنطونيو كاندريفا وخروج خاطئ تماما من جانلويجي دوناروما، ورأسية متقنة من إيكاردي. إنتر يُلون مدينة ميلانو بالأزرق.

ووصل إنتر للنقطة 19 بعد تحقيقه الانتصار الخامس على التوالي في الدوري، ليرتقي للمركز الثالث.

بينما تجمدت كتيبة جنارو جاتوزو عند النقطة 12 في المركز الـ 12.

الدربي لم يأت على المستوى المطلوب. لم نشهد أي فرص تذكر باستثناء تدخل تقنية الفيديو والتي أقرت بعدم صحة هدفي إنتر وميلان في المباراة.

في الدقيقة العاشرة سجل ماورو إيكاردي هدفا لإنتر تم إلغائه بداعي التسلل.

نفس الهدف ونفس القرر وبنفس الأسباب. ماتيو موساشيو يسجل لميلان والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 41.

ما بين هدف إنتر الملغي وهدف ميلان الملغي، تعرض رادجا ناينجولان لإصابة قوية غادر على أثرها أرض الملعب.

إصابة ناينجولان وخروجه من الملعب، تسببت في زيادة العصبية والتدخلات القوية بين الفريقين.

الفرص القليلة في الشوط الأول، اختفت تماما في الشوط الثاني والكل توقع وانتظر نهاية الدربي بالتعادل.

لكن عليك ألا تأمن أبدا وإيكاردي في الملعب.

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