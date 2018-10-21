كلوب: هذا الأمر يحدث لأول مرة في حياتي

يبدو أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يمر بفترة مضيئة في مشواره التدريبي، وهو يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 9 جولات.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدف الريدز الوحيد ضد هدرسفيلد تاون بمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليرتقي بليفربول للصدارة رفقة مانشستر سيتي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “أعتقد أن هذه هي الفترة الأولى في حياتي التي أتمكن خلالها من تحقيق الفوز في المباريات المتوسطة، لكننا لن نكتب رواية عن كيفية تحقيق البطولات”.

وأضاف “هناك طريق واحد فقط للتتويج.. هو الفوز بالمباريات! ولكي تفوز بالمباريات هناك أكثر من أسلوب”.

وواصل المدرب الألماني “في أغلب الأوقات أحب المباريات المثيرة لكن أمام هدرسفيلد تاون أدرك لماذا سارت الأمور هكذا”.

وأتم “علينا مواصلة العمل بكل جدية وهو كان السبب وراء تحركي الكثير على خط التماس أمام هدرسفيلد لأنك إذا كنت متعبًا عليك على الأقل أن تخشى مدربك”.

ويستعد ليفربول لمواجهة رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.







































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