بلد الوليد يحقق فوزه الرابع على التوالي ويتخطى ريال مدريد في الترتيب

واصل بلد الوليد نتائجه الرائعة، وهزم ريال بيتيس في معقله بينيتو فيامارين، بهدف دون رد، بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

الفريق العائد حديثا للدوري الإسباني، حقق انتصاره الرابع على التوالي، ليتخطى ريال مدريد على سلم ترتيب الدوري.

هدف المباراة الوحيد سُجِل بواسطة أنتونييتو في الدقيقة 35 من الشوط الأول. هدف كان كافيا للتفوق على المضيف الأندلسي، والتقدم خطوة إضافية للأمام.

بلد الوليد يعيش انتعاشة ذهبية منذ أن اشترى الظاهرة رونالدو 51% من أسهمه، إذ حصد 13 نقطة من أصل 15 ممكنة من وقتها.

الانتصار رفع رصيد بلد الوليد إلى 15 نقطة في المركز السادس، متخطيا ريال مدريد صاحب الـ14 نقطة والذي تقهقر للمركز السابع.

بينما تجمد رصيد بيتيس عند 12 نقطة في المركز العاشر، قبل أيام من مواجهته المرتقبة مع ميلان في الدوري الأوروبي. مع حقيقة كونه الفريق الأوروبي الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يستطع التسجيل في الشوط الأول بأي مباراة هذا الموسم حتى اللحظة.

وفي مباراة أخرى بوقت سابق، حقق إسبانيول انتصارا مهما على ويسكا في ملعب إل ألكوراز، ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة، بينما تجمد رصيد ويسكا عند 5 نقاط في المركز الأخير.

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