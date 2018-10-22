الملك سلمان وولي العهد السعودي يقدمان التعازي إلى أسرة جمال خاشقجي

قدم الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، التعازي لأسرة الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، (واس)، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي، وذلك في اتصال هاتفي أجراه بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي، وقد عبر صلاح خاشقجي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، بنجل خاشقجي صلاح، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي، وقدم صلاح جزيل شكره لولي العهد على تعزيته ومواساته لهم في الفقيد.

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