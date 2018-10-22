تقارير – مفاجأة في مسلسل رابيو.. وباريس يقترب من التجديد

أخذت مفاوضات التجديد لأدريان رابيو، مع ناديه باريس سان جيرمان، منحى جديدا بعد أن اقترب ناديه من الوصول لاتفاق معه.

لاعب الوسط الفرنسي الدولي، لم يجدد حتى الآن تعاقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبدأت التكهنات حول انتقال رابيو من الدوري الفرنسي، في ظل اهتمام عدد من الأندية أبرزها برشلونة، ويوفنتوس، وميلان، وليفربول.

لكن صحيفة (كالتشيو ميركاتو) أشارت في تقرير منسوب لـ(كانال بلس) أن رابيو، اقترب من التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير، أن اللاعب سيجدد على عقد جديد لمدة 3 سنوات، بعد حدوث انفراجة في المفاوضات.

ويبدو أن ثقة الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، وكذلك العرض القوي ماديا من قبل نادي العاصمة الفرنسي، أقنعا رابيو بالبقاء مع الفريق.

رابيو (23 عاما)، أحد خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان، ولعب مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2012، ومنذ ذلك الوقت نجح في الفوز بـ17 بطولة مع النادي الفرنسي.

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