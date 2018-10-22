رغم الأبعاد السياسية – شاكيري: لا أخشى مواجهة جماهير رد ستار الصربي

لا يخشى السويسري جيردان شاكيري لاعب ليفربول مواجهة فريق ريد ستار في دوري أبطال أوروبا والتي تقام في صربيا، رغم الأبعاد السياسية التي تحيط بموقفه.

ليفربول وقع مع ريد ستار في المجموعة الثالثة ويحل ضيفا على الفريق الصربي يوم الأربعاء في مباراة قد تشهد وجود شاكيري صاحب الأصول الألبانية والذي احتفل بهدفه في مرمى صربيا في كأس العالم 2018 برسم صورة النسر نسبة لعلم ألبانيا مما قد يضعه في “موقف غير مرغوب فيه”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قلقًا بشأن استهدافه، قال شاكيري: “لا لست قلقا. إنها مباراة عادية وسأتعامل معها كأنها مباراة عادية”.

وأضاف في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو يوم الأحد: “بالطبع قد تطلق بعض الجماهير صافرات استهجان ضدي، لكنني أتعامل مع كل مباراة مثل الاخرى”.

وأتم “في النهاية، إنها مجرد مباراة كرة قدم، وهي مواجهة مهمة أيضًا ونريد الفوز بها، إنها رياضة ليست سياسة”.

كان النادي الصربي قد تعهد بحماية شاكيري من الوقوع في أي موقف غير مرغوب فيه حال حضوره إلى صربيا.

ويعتقد زفيدان ترزيتش المدير العام لفريق ريد ستار الصربي أن شاكيري “سيخضع لضغوط نفسية استثنائية”.

وأضاف في تصريحاته الشهر الماضي “لا أعرف ما إذا كان سيكون مستعدًا للعب في ملعب ريد ستار في ظل هذه الظروف، لذلك أشك في أنه سيأتي. إذا جاء، فسيكون على صفيح ساخن”.

وأوضح “شاكيري يعلم إلى أين سيأتي، أعرف جيداً أن نادينا هو رمز لصربيا، على عكس بارتيزان بلجراد، الذي يمثل يوغوسلافيا أكثر”.

وتعد العلاقة بين صربيا وألبانيا متوترة بسبب حرب كوسوفو التي قامت بين البلدين عام 1999.

وانتقل شاكيري إلى صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ستوك سيتي.

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