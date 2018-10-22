وفاة مشجع بعد مباراة لاتسيو وبارما

قامت إدارة نادي لاتسيو، بنعي مشجع توفي مباشرة بعد مباراة الفريق أمام بارما عصر الأحد، بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

المباراة التي انتهت بفوز لاتسيو 2-0 على ملعب إنيو تارديني، أعقبها وفاة المشجع الذي يدعى كارلو فالوني بحسب البيان الرسمي للنادي.

فالوني وُجد في منطقة فيالي سولفرينو مباشرة خارج ملعب المباراة بعد دقائق من نهايتها، ومن الجلي أنه توفي لأسباب طبيعية أثناء سيره صوب سيارته.

النادي عبّر عن تعازيه الحارة لعائلة فالوني، الذي قضى الدقائق الأخيرة في حياته داعما لفريقه لاتسيو.

La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Valloni e si uniscono al dolore della famiglia

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