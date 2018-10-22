سباليتي: ناينجولان سيغيب عن إنتر لفترة

أبدى لوشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان، سعادته بالانتصار في مباراة الدربي على حساب ميلان، مشيرا إلى أن فريقه استحق الفوز بالمباراة.

ماورو إيكاردي سجل هدفا متأخرا في الثواني الأخيرة، ليخطف نقاط المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي بعد المباراة: “أردنا أن نسجل في وقت أبكر، لكان سيناريو مثاليا إن حدث حتى نسيطر على المباراة بعدها ونسجل مزيدا من الأهداف. من الجلي أن إنتر استحق الفوز، ضغطنا عليهم في وسط ملعبهم، ولذا نستحق الإشادات، ليس لأننا رغبنا في الفوز أكثر منهم، ولكن لأننا لعبنا أفضل منهم”.

مضيفا: “لا تخبرني أن الفريق الذي أراد الفوز أكثر ناله، لأنه هذا غير دقيق، وغير أمين ولا يعبّر عن الحقيقة. بل لعبنا بشكل أفضل ولذا فزنا بالمباراة”.

وواصل حديثه عن حيثيات المباراة: “الضغط العالي يحمل خطورة كبيرة، مع احتمالية تلقي هجمات مرتدة دائما، ولكننا لعبنا بشكل مثالي وأجبرنا ميلان على خسارة الكرة سريعا. عملنا على ألا يلعب ميلان مباراته المليئة بالتمريرات عالية الجودة التي تحدث عنها جينارو جاتوزو”.

مشيرا إلى جدية دوره كمدرب لـ إنتر في تلك الفترة: “جئت هنا للفوز، وليس لكي أجلس على مقعد البدلاء لمدة موسم وأتقاضى الراتب فحسب. جئت لتنظيم مستقبل إنتر، وعلى اللاعبين أن يفعلوا الأمر عينه”.

مضيفا: “أعجبني ما قاله إيكاري بعد المباراة، بحاجتنا إلى الاستمرارية. إنتر اختارنا حتى نعيد النادي إلى المكانة التي تستحقها الجماهير. هذه وظيفتنا، علينا أن نقوم بها مع حس الانتماء وأن نثبت صحة اختيارهم لنا”.

البلجيكي رادجا ناينجولان غادر المباراة مصابا منذ الشوط الأول، مما يهدد مشاركته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، والمدرب سباليتي لمّح إلى غيابه بالفعل: “ناينجولان أصيب، علينا أن نأخذه إلى المستشفى ونتعرف على حالته، ولكنه لن يكون معنا لبعض الوقت”.

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