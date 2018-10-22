اطلاق خدمات التحويلات المُباشرة بالدولار

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مصرف الأمان، عن انطلاق خدمات تطبيق “أمان موبايل للصيرفة المباشرة”، اليوم الاثنين، التي تتيح لعملاء مصرف الأمان الذين لديهم حسابات منحة 10 آلاف دولار إجراء تحويلات مباشرة بواسطة “السويفت” من حساباتهم بالعملة الأجنبية.

وأوضح المصرف، أن التحويلات ستخضع إلى مجموعة من الضوابط وهي أن تكون الحوالة مباشرة بواسطة السويفت بشرط أن يكون المستفيد هو صاحب الحساب نفسه بما لا يزيد عن مبلغ 30 ألف دولار للحوالة الواحدة، كما يمكن إجراء تحويلات داخلية بالدولار بين حسابات الأسرة نفسها بمصرف الأمان، وبإمكان الراغبين في إجراء حوالة سويفت باليورو فتح حساب مواز باليورو بواسطة الصيرفة المباشرة، بالإضافة إلى استعمال تطبيق أمان موبايل للتحويل من حسابه بالدولار إلى حسابه باليورو.

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