توثيق التعاون الأمني مع أسبانيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد السفير الإسباني لدى ليبيا، فرانشيسكو دي ميلغا، «رغبة بلاده في توثيق التعاون المشترك مع ليبيا في كافة المجالات الأمنية» وفق ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد السفير الأسباني لدى ليبيا خلال لقائه أمس الأحد، مع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة إن لقاء باشاغا مع السفير الأسباني جرى خلاله «مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وخاصة الأمنية منها وتبادل الخبرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والإرهاب بكافة أشكاله وتفعيل الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين في كافة المجالات الأمنية».

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