تقرير: مورينيو مرشح لتدريب ريال مدريد

دخل جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد والمدرب السابق لريال مدريد دائرة المرشحين لخلافة جولين لوبيتيجي المدرب الحالي للفريق الملكي.

وأصبح مستقبل لوبيتيجي في ريال مدريد محل شك بعد 12 مباراة قاد فيها الفريق الملكي بسبب سوء النتائج.

وسقط ريال مدريد أول أمس السبت أمام ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد، وأشارت التقارير الإسبانية أن لوبيتيجي سيستمر في منصبه حتى الاسبوع المقبل عند مواجهة برشلونة بالدوري.

ووفقا لبرنامج التشيرينجيتو الإسباني فالبرتغالي جوزيه مورينيو أصبح المرشح الأول لخلافة لوبيتيحي مع نية فلورنتينو بيريز رئيس النادي في إقالة لوبيتيجي الاسبوع المقبل.

وأوضح التقرير أن عودة مورينيو إلى برنابيو مرة أخرى سيكون مفاجأة كبيرة بعد رحيله في 2013.

ويعاني جوزيه مورينيو من سلسلة انتقادات بسبب سوء نتائج مانشستر يونايتد وأشارت تقارير لاقتراب رحيله عن النادي أكثر من مرة.

ونجح مورينيو في التتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا عند ولايته الأولى من 2010 إلى 2013.

ويقع ريال مدريد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر بعد مرور تسع جولات من المسابقة.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد الأحد المقبل على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة العاشرة ويغيب ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني بسبب الإصابة.

اقرأ أيضا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا