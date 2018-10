تشابه في وجهات النظر بين أردوغان وترامب بشأن مقتل خاشقجي

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، وجهات النظر حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

حيث اتفق الرئيسان التركي والأمريكي على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بجميع جوانبها في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وبحسب مصدر من الرئاسة التركية فإن الزعيمين اتفقا على ضرورة توضيح جميع جوانب قضية جمال خاشقجي.

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى مسألة محاربة الإرهاب، بما في ذلك منظمة غولن، والتطورات في سوريا، كما بحث أردوغان مع ترامب المسار القانوني بخصوص القس الأمريكي أندرو برونسون.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد رتاجع عن موقفه بأن الرواية السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بالرياض جديرة بالثقة، قائلاً إنه من الواضح وجود “خداع وأكاذيب” فيها.

