بعد دي ميستورا.. غوتيريش يُناقش تعيين مبعوث أممي جديد خاص بسوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ينسّق مع الحكومة السورية في موضوع تعيين مبعوث أممي جديد خاص بسوريا.

حيث قال بوغدانوف للصحفيين اليوم الاثنين: “هذا الأمر يقرره الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع الحكومة السورية بالطبع”. من جهة أخرى اعتبر المستشرق الروسي، فيتالي نعومكين، الذي عمل مستشارا سياسيا للمبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا، أنه يصدق الأخير عندما يقول إنه قرر الاستقالة لأسباب شخصية، وأضاف: “أعتقد أن دي ميستورا يشعر بالتعب فعلاً ويواجه مشاكل شخصية، سبق أن قال لي إنه لا يرى عمليا أفراد أسرته، كونه يقضي معظم أوقاته في جولات عمل، ربما حان وقت الاختيار فلقد بلغ عمرا كبيرا جدا”. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا قد قدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.-+

