بالفيديو – أزمة جديدة في ريال مدريد.. راموس يضرب زميله بالكرة في تدريبات الفريق

القائد سيرخيو راموس فقد أعصابه خلال تدريبات فريقه ريال مدريد صباح اليوم، وأبدى رد فعل عنيف تجاه زميله سيرخيو ريجيليون، خصوصا بعد معاناته من إصابة سابقة بكسر في الأنف.

ريجيليون الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق بعد تصعيده، اصطدم بتهور في أنف راموس خلال تدريب تقاذف الكرات، مما أثر غضب المدافع الدولي الإسباني الذي كانت الكرة في حيازته، ليسددها في زميله بكثير من الحدة.

ليقرر الجهاز الفني إنهاء التدريب على الفور، وأثناء خروج اللاعبين، قام راموس بتسديد كرة أخرى في جسد زميله، قبل أن يتوجه إليه لوكا مودريتش ويحاول تهدئته.

الآس 🎥 | سوء تفاهم بين سيرخيو راموس و الشاب ريغولين ، القائد قام برمي الكرة مرتين على ريغولين و مودريتش تدخّل لحل الإشكال . pic.twitter.com/auuuBIRVdl — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) October 22, 2018

ولم يمر كثير من الوقت قبل أن يعتذر راموس عبر حسابه الرسمي في تويتر:

“على الرغم من أنها لا تبدو كذلك، ولكنها مواقف شائعة جدا، إلا أنه هذا ليس بعذر، لم يتوجب أن يصدر مني رد فعل مماثل. نحن معا في الفريق الفائز بنهاية المطاف”.

ليرد عليه ريجيلون: “دائما في نفس الفريق أيها القائد. هيا بنا لأجل الفوز غدا”.

