أعلن المجلس الدستوري إعادة انتخاب بول بيا، رئيسا للكاميرون ليتولى الرئاسة لمدة سابعة، حيث حصل على 71.28 في المائة من الأصوات.

وذكر المجلس أن 3590681 ناخبا، من بين 6667754 ناخبا مسجلا شاركوا في الانتخابات، بنسبة مشاركة 53.85 في المائة.

وقالت شبكة التلفزيون الحكومية في الكاميرون على تويتر اليوم الاثنين إن الرئيس بول بيا فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 71 بالمئة من الأصوات مما يمدد فترة ولايته المستمرة منذ 36 عاما ويدعم مكانته كواحد من الذين سجلوا أطول فترات حكم في أفريقيا.

وجاء الفوز، الذي يمنح الرئيس البالغ من العمر 85 عاما فترة ولاية سابعة، وسط مزاعم من مرشحي المعارضة بأن الانتخابات زورت.

ومنعت أعمال عنف ارتبطت بحركة انفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بغرب البلاد أغلب السكان هناك من الإدلاء بأصواتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا