بونوتشي: عودتي إلى يوفنتوس جعلتني أرفض مانشستر يونايتد

كشف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن عودته إلى صفوف البيانكونيري كانت سببا رئيسيا في رفض عرض من مانشستر يونايتد للانضمام إليه الموسم الجاري.

ورحل بونوتشي عن يوفنتوس في صيف عام 2017 باتجاه ميلان ولكنه عاد إلى صفوف السيدة العجوز بعد موسم واحد فقط مع الروسونيري.

وتحدث بونوتشي لصحيفة “تيليجراف” الإنجليزية قائلا: “كانت هناك فترات كان لدي عرضين من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد”.

وواصل “تلقيت عرضا من مانشستر سيتي في صيف عام 2016 وحينها قررت مع مسؤولي يوفنتوس أن بقائي ومواصلة الفوز مع الفريق هو أفضل شيء”.

وتابع “في العام الجاري قيل لي أن هناك فرصة للعودة إلى منزلي وأنضم إلى يوفنتوس ووقتها توقفت عن الاستماع لأي عروض أخرى بعدما قررت العودة”.

وبسؤاله هل كان العرض المقدم إليه من مانشستر يونايتد أجاب “نعم”.

وعن هل كان هناك فرصة للتفكير في أي عرض آخر حتى بعد رغبة يوفنتوس في استعادته قال: “لا أنا هنا أشعر وكأنني في المنزل وأقدم أفضل ما لدي وأدفع نفسي إلى الحد الأقصى وهذا شيء لم أستطع القيام به في ميلان”.

وأتم “لم أنجح لتحقيق ما أريده ربما كان ذلك لأنه في قلبي كنت أريد العودة إلى منزلي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا