انتهت – أرسنال (3) – (1) ليستر.. فوز جديد للمدفعجية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال أمام ليستر في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما ليستر في المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.

** نهاية المباراة

** لعبة ولا أروع من لمسة واحدة تنتهي بهدف ثالث في الشباك.

** ق66 جووووووووووووووووول أوبا والثاالث لأرسنال في مرمى ليستر

** أوزيل وتمريرة رائعة لبيليرين الذي انطلق ومرر لأوبا والأخير يضعها بسهولة في الشباك.

** ق63 جووووووووووووووووول أوبا والهدف الثاني لأرسنال في مرمى ليستر

** انطلاق الشوط الثاني

** أرسنال (1) – (1) ليستر سيتي

** نهاية الشوط الأول المثير

** ق45 جووووووووووووووووول ميسوت أوزيل والتعادل لأرسنال بهدف رائع

** ق30 جوووووووووووووووووول هدف أول لليستر عن طريق بيليرين بالخطأ في مرماه

** أرسنال (0) – (0) ليستر سيتي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا